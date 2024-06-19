مسرحية جبل البنفسج على خشبة مسرح القباني

دمشق-سانا

تواصل مسرحية جبل البنفسج عروضها على خشبة مسرح القباني، ضمن فاعلية تظاهرة الطفولة التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

المسرحية التي من تأليف نور الدين هاشمي وإعداد وإخراج خوشناف ظاظا، تتناول موضوع حب الوطن والدفاع عنه، حيث جبل البنفسج يشير إلى مكان جميل يود الأشرار الاستيلاء عليه، ولكن في نهاية المطاف تبوء كل مساعيهم بالفشل بفعل المحبة والتعاون بين الأهالي.

وأوضح المخرج ظاظا في تصريح لمراسلة سانا أن المسرحية اعتمدت على تقنيات المسرح التفاعلي والذي يصبح فيه المتلقي جزءاً من الفعل المسرحي، أي يصبح الجمهور من الأطفال قادرين على مساعدة شخوص المسرحية للبحث عن حل والخروج بأفضل الحلول، وهنا تتحول تجربة الطفل لواقع ملموس مليء بالمتعة.

مريم حجير

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