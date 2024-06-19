استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد أن تركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 548 شهيداً بينهم 134 طفلاً والجرحى إلى أكثر من 5200.

وفي السياق أصيب 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدات سالم شرق مدينة نابلس وأوصرين جنوبها وبيت أمر جنوب الخليل وباقة الشرقية شمال طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مردا شمال سلفيت وأغلقت مداخلها ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الأراضي الزراعية في بلدة برقا شرق رام الله وأضرموا النار في مساحات شاسعة منها.

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