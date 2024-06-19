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استشهاد طفلين وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

2024-06-18

حماة-سانا

استشهد طفلان وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين جراء انفـجار لغـم من مخـلفات المجموعات الإرهابية شمال شرق بلدة صوران بريف حماة الشمالي.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على التلغرام أن “لغماً أرضياً من مخلفات المجموعات الإرهـابية المسلحة انفجر في شمال بلدة صوران بريف حماة الشمالي ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة ثلاثة أشخاص”.

وأشارت الوزارة إلى أن دوريات من شرطة ناحية صوران ومنظومة الإسعاف حضرت إلى موقع الانفجار وتم نقل أشــلاء الطفلين والمصابين إلى المشفى الوطني في حماة.

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