بمناسبة الاحتفال العالمي لليوغا… فعالية رياضية على مسرح جبلة الأثري

اللاذقية-سانا

بمناسبة الاحتفال العالمي العاشر لليوغا من أجل السلام الكوني، نظم اتحاد الرياضة للجميع والمركز السوري لليوغا والتأمل بالتعاون مع السفارة الهندية بدمشق اليوم فعالية لممارسة رياضة اليوغا على مسرح مدرج جبلة الأثري وسط المدينة.

وتضمنت الفعالية التي حظيت بمشاركة واسعة، تمارين متنوعة من رياضة اليوغا، إضافة إلى رقصات رياضية قدمها عدد من الأطفال واليافعين والسيدات وكبار السن من مختلف المراكز المنتشرة في الساحل السوري ومشاركتين من محافظتي السويداء ودمشق.

وفي تصريح للصحفيين عبّر السفير الهندي بدمشق ارشاد أحمد عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية لأول مرة في مدينة جبلة، والذي يليها إقامة فعاليتين في مدينة حمص ومدينة الجلاء الرياضية بدمشق، منوهاً بالشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه الرياضة في سورية، بما يدل على الفهم والتقدير العميق الذي يحمله السوريون لليوغا، ما جعلهم يتبنونها كأسلوب حياة.

بدورها رئيسة اتحاد الرياضة للجميع ثناء محمد اعتبرت هذه الفعالية بمثابة رسالة محبة وسلام، مشيرة إلى المشاركة الواسعة في هذه التظاهرة الرياضية الرائعة على الرغم من شدة الرطوبة والحرارة والتي تعكس رغبة الجميع في نشر الرياضة والسلام والمحبة.

رئيس اللجنة العليا لليوغا مازن عيسى أوضح أن اليوغا تمارس بسورية في مركز مجاني، بإشراف مدربين متخصصين، لافتاً إلى أن الهدف من اختيار المدرج الأثري في جبلة هو ما يعكسه من طاقة إيجابية تمتزج مع طاقة اليوغا للحصول على أثر إيجابي جسدي وفكري وروحي.

وأعربت عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية تهاني شليحة عن أهمية هذه الفعالية التي تقام في هذا المكان الأثري الذي يعتبر ثاني أهم مدرج بعد مدرج بصرى الشام، حيث يمتزج فيه تراث الأجداد بطهر أبناء شهداء جبلة.

وأكدت المدربة في مركز رأس العين لليوغا في ريف جبلة لينا مقصود أهمية هذه المناسبة التي يشارك فيها أكثر من 400 رياضي من أعمار متفاوتة قدموا رقصات فنية ورياضية مميزة.

وعبّر بعض الأطفال المتضررين من الزلزال المشاركين من مركز الرميلة لليوغا في جبلة عن فرحهم بهذه المشاركة، لافتين إلى آثار رياضة اليوغا الإيجابية عليهم لجهة زيادة قدراتهم على التركيز وضبط طاقاتهم وتوطين هذه الطاقات الكامنة بشكل إيجابي وفتح الجانب الإبداعي عندهم.

حضر الفعالية نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية المهندس فراس السوسي ورئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي باللاذقية بسام زروند وفعاليات رسمية وشعبية وأهلية.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي لليوغا في الـ 21 من شهر حزيران من كل عام في كل أنحاء العالم.

هازار حمود

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