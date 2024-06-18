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زاخاروفا: واشنطن حولت الأوروبيين إلى عبيد لديها وحرمتهم من الاستقلال

2024-06-18

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة حولت أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى عبيد لديها وحرمتهم تماماً من الاستقلال كما فعل حكام روما القديمة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها: “الولايات المتحدة حولت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، التي شكلت ذات يوم مركزاً اقتصادياً قوياً، ليس فقط إلى دول تابعة لها وعبيد، بل إلى أصدقاء شخصيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، فحرموهم تماماً من الاستقلال، كما فعل حكام روما القديمة”.

وأضافت زاخاروفا إن قائمة أصدقاء الرئيس الأمريكي كبيرة جداً وهي تتكون ممن لا يفكر بالمواطنين بل ينفذ كل ما يملى عليه من الخارج.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة تريد فرض نظام على العالم وهو نظام دكتاتوري استعماري جديد.

موضحاً أن الدول التي لا تتفق مع النهج الأمريكي تواجه ضغوطاً خارجية شديدة.

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