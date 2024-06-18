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حريق يطول مساحات واسعة من حراج ريف حماة وفرق الإطفاء تعمل على إخماده

2024-06-18

حماة-سانا

اندلع حريق ضخم في الحراج الجبلية الواقعة ما بين قرية نبع الطيب وعناب في ريف حماة الغربي.

وذكر مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف بتصريح لمراسل سانا أن فرق وآليات الإطفاء تبذل جهوداً كبيرة ومساعي حثيثة للسيطرة على النيران التي التهمت مساحات واسعة من الثروة الحراجية في الموقع والعمل جارٍ على تطويقها.

وأشار وسوف إلى أن هبوب رياح شديدة ووعورة التضاريس وارتفاع درجة حرارة الطقس شكلت تحدياً لطواقم الإطفاء في إخماد الحريق.

وبيّن وسوف أن اتساع نطاق الحريق استدعى طلب المؤازرة من آليات وطواقم الإطفاء في مديرية زراعة حماة ومحافظة اللاذقية.

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