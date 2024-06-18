وزير الصناعة: أولويات شركة تاميكو إنتاج أصناف من الأدوية النوعية

دمشق-سانا

أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن من أولويات خطط عمل وزارة الصناعة والشركة الطبية العربية تاميكو في المرحلة الراهنة إنتاج أصناف دوائية أخرى وخاصة أصناف الأدوية النوعية.

وخلال تفقده واقع العمل في أقسام شركة تاميكو اليوم، أشار الوزير جوخدار إلى ضرورة العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لتأمين حاجات السوق المحلية من الأدوية ورفدها بكل الأصناف من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية وخاصة أصناف الأدوية النوعية.

وأشار الوزير جوخدار إلى أهمية أن يتم تحديث وتطوير المخابر الموجودة في الشركة بالتوازي مع تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة فيها من صيادلة وفنيين لتكون الشركة تاميكو بمثابة نواة ومركز للبحث العلمي الدوائي.

وتستهدف الشركة الطبية العربية تاميكو خلال خطتها الحالية إنتاج 30 إلى 35 مستحضراً دوائياً في سياق خطة العمل على إعادة إنتاج جميع الأصناف التي كانت تنتجها سابقاً ووضع خطوط إنتاج جديدة بالخدمة.

أحمد سليمان

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