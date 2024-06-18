ريابكوف: وضع أسلحة الناتو النووية في حالة الجهوزية القتالية تهديد مبطن لروسيا

موسكو-سانا

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ بشأن إمكانية وضع مزيد من الرؤوس النووية في وضع الجاهزية القتالية يشير الى تهديد مبطن.

ونقلت روسيا اليوم عن ريابكوف قوله: “في هذه التصريحات هناك عنصر تصعيد وتهديد معين ولكن ليس على هذا النطاق الذي عرضته بعض وسائل الإعلام” مشيراً إلى أن الناتو كتحالف يتبع نهجاً عدوانياً واستفزازياً وغير مسؤول بشكل متزايد تجاه روسيا.

وأضاف ريابكوف: “لا شك أن هناك الكثيرين في الناتو الذين يرغبون في مواصلة اختبار قوتنا”.

وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري “في تقرير له أنه رصد زيادة عدد الرؤوس النووية للناتو حول العالم وهي في حالة الجهوزية القتالية.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أعلن في وقت سابق أن دول الحلف تبحث وضع مزيد من الرؤوس النووية في حال الجهوزية القتالية لمواجهة ما وصفه بـ “التهديد المتزايد” من قبل روسيا والصين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency