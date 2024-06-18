الصين تؤكد معارضتها العقوبات الأمريكية أحادية الجانب على فنزويلا

بكين-سانا

جددت الصين معارضتها فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على فنزويلا ودعتها إلى عدم التدخل في شؤون كركاس الداخلية.

ونقلت وكالة شينخوا عن لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله تعليقاً على بيان حكومة فنزويلا الذي يدين بشدة الإجراء الذي اتخذته السلطات الأمريكية بالاستيلاء على شركة سيتغو بتروليوم: إن الصين تتمسك دائماً بقوة بميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية مشيراً إلى أن بلاده تعارض العقوبات الأحادية غير القانونية والولاية القضائية طويلة الذراع التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا.

وأضاف إن البيع القسري يشكل حلقة جديدة من العدوان متعدد الأوجه الذي تمارسه مؤسسات الولايات المتحدة ضد فنزويلا مطالباً حكومتها بعدم التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية وإلغاء العقوبات غير القانونية ضدها وأن تكون مسعى للسلام وضمان الاستقرار في فنزويلا وغيرها.

وفي وقت سابق جددت فنزويلا التأكيد على رفضها واستنكارها البيع القسري لأسهم شركة البترول “سيتغو” مشيرة إلى أن مواصلة الولايات المتحدة تنفيذ هذه العملية تعد انتهاكاً للقانون الدولي.

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