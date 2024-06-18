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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “الياسين 105″دبابة للعدو الصهيوني من نوع “ميركافا” شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

2024-06-18

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