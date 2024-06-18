الشابة ولاء هنيدي تؤسس مشروعاً لتصنيع الهدايا بالسويداء

السويداء-سانا

اختارت الشابة ولاء هنيدي العمل بمهنة تصنيع هدايا من الشموع ومواد “الريزين” و”الكونكريت” بأشكال وأحجام متعددة لتجعل منها نقطة تحول للانطلاق بمشروع منزلي متناهي الصغر بمدينة السويداء.

الشابة ولاء 34 عاماً روت خلال حديثها لسانا الشبابية كيف انطلقت بمشروعها قبل نحو عامين بعد انتقالها من الريف للاستقرار بالمدينة، حيث وجدت من الضرورة استثمار وقت فراغها بشيء مفيد وذلك رغم قيامها بواجبها كمعلمة صف ومتابعتها لدراسة دبلوم التأهيل والتخصص إضافة لكونها أم لطفلين.

وبينت ولاء كيف خصصت غرفة ضمن المنزل للعمل فيها ليلاً بعيداً عن أطفالها كون المواد التي تستخدمها تتطلب تعاملاً حذراً معها، موضحة أن عملها يتطلب دقة لجهة مزج الخليط وصبه بقوالب ضمن درجات حرارة معينة وصهر مادة الشمع الخام وإعادة تشكيله وإضافة المعطرات والألوان والإكسسوار إليها.

ولم تكتف ولاء بتصنيع الشموع والإكسسوارات المتنوعة بل توجهت مؤخراً لتصنيع معاجين اللعب للأطفال بشكل صحي من دقيق القمح مع ملونات غذائية، حيث إذا تناولها الطفل لا تؤثر عليه، مؤكدة أنها تسوق منتجاتها عبر المعارف والأصدقاء والمشاركة بالمعارض ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم ما يواجه ولاء من صعوبات فيما يتعلق بتأمين بعض المواد الأولية تواصل عملها وتطمح لتطويره نحو الأفضل وافتتاح معمل ومحل للعرض خاصين بها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع وبغض النظر عن الجانب الربحي فيها فإنها تحقق اكتفاء ذاتياً للمرأة من الهدايا سواء التي تريد شراءها لمنزلها أو إهداءها للآخرين، داعية كل شابة قادرة على العمل إلى الاعتماد على نفسها.

ووفقاً لمؤسسة مجموعة “سيدات السويداء الراقية بفكرها والمؤثرة بعملها” ريم القنطار فإنه تم إشراك ولاء مع المجموعة بمعرضين وكانت أعمالها ملفتة ومتقنة وفيها لمسة مميزة من حيث الشكل وجودة القطع المنجزة من قبلها.

عمر الطويل

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