قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي إذنا وترقوميا غرب الخليل، وبلدة حوارة جنوب نابلس، وبلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت 14 فلسطينياً.

إلى ذلك، أصيب فلسطيني بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح لدى مروره قرب أحد حواجزها شرق مدينة طوباس في الضفة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم 11 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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