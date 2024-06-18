SCS-NET
الشريط الإخباري

قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

2024-06-18

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي إذنا وترقوميا غرب الخليل، وبلدة حوارة جنوب نابلس، وبلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة، حيث داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت 14 فلسطينياً.

إلى ذلك، أصيب فلسطيني بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح لدى مروره قرب أحد حواجزها شرق مدينة طوباس في الضفة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم 11 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 11 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved