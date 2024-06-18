المقاومة الفلسطينية تجدد استهدافها بالصواريخ قوات العدو الإسرائيلي في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبير روسي: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطيل وتعمق معاناة شعبها
2024-06-18
بمشاركة سورية… افتتاح المنتدى الحزبي الدولي لبلدان مجموعة بريكس
2024-06-17
منتخب سورية لكرة المضرب يتأهل لتصفيات المجموعة العالمية لكأس ديفيز
2024-06-15
حجاج بيت الله الحرام يقفون في مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج
2024-06-15
رحالة تشيكي: سورية دولة جميلة ذات تاريخ مدهش
2024-06-15
محافظة رانكاغوا التشيلية تطلق اسم (الجمهورية العربية السورية) على إحدى ساحاتها
2024-06-14
توقيع بروتوكول تعاون بين سورية والتشيك في مجال تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب
2024-06-14
محليات
وزير النفط يتابع أعمال التجهيز والصيانة في مصفاة حمص
2024-06-18
طقس الغد… أجواء سديمية شديدة الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2024-06-18
الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في أراضي بقعاثا بالجولان السوري المحتل
2024-06-18
مبادرات إنسانية في الحسكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
2024-06-18
طقس اليوم.. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
2024-06-18
إخماد حريق بمنطقة زراعية في الفاخورة بريف اللاذقية
2024-06-17
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد إبراهيم يزور عدداً من قواتنا العاملة في أرياف حماة وإدلب ودير الزور والجرحى في مشفى حلب
2024-06-17
رياضة
رومانيا تفتتح مشوارها بكأس أمم أوروبا 2024 بالفوز على أوكرانيا
2024-06-17
هولندا تستهل مشوارها بكأس أمم أوروبا 2024 بالفوز على بولندا
2024-06-16
منتخب سورية لكرة المضرب يتأهل لتصفيات المجموعة العالمية لكأس ديفيز
2024-06-15
الميدالية الأولى لسورية في دورة ألعاب بريكس
2024-06-15
ألمانيا تستهل بطولة كأس الأمم الأوروبية بفوزها على اسكتلندا
2024-06-14
بمشاركة سورية… انطلاق دورة ألعاب دول بريكس الرياضية في روسيا الاتحادية
2024-06-12
تأهل أكاديمية الأبطال وعامودا للدور قبل النهائي لبطولة الواعدات بكرة القدم
2024-06-12
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2024-06-18
ارتفاع أسعار الذهب
2024-06-18
تراجع أسعار الذهب
2024-06-17
44500 شجرة مشمش… صناعة قمر الدين تنتعش في قرية الحميرة بالقلمون
2024-06-16
وزير الاقتصاد الإيراني: الاستثمارات الأجنبية في إيران تجاوزت الـ 5.5 مليارات دولار
2024-06-16
حصاد 30 ألف هكتار من الشعير و29 ألف هكتار من القمح في درعا
2024-06-14
فولودين: التخلص من الدولرة في العالم أمر لا مفر منه
2024-06-14
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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الشريط الإخباري
طقس اليوم.. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة
المقاومة الفلسطينية تجدد استهدافها بالصواريخ قوات العدو الإسرائيلي في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة
2024-06-18
2024-06-18
hadeil
سابق
المقاومة اللبنانية تستهدف بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة مربض مدفعيّة تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة نافه زيف وتحقق إصابات مباشرة بين صفوف جنوده
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