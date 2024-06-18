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المقاومة اللبنانية تستهدف بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضيّة ‏مربض مدفعيّة تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة نافه زيف وتحقق إصابات مباشرة بين صفوف جنوده

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المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة زبدين بمزارع شبعا وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيهما إصابات مباشرة‏

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