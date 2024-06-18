المقاومة اللبنانية تستهدف بسرب من المسيّرات ‏الانقضاضيّة ‏مربض مدفعيّة تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة نافه زيف وتحقق إصابات مباشرة بين صفوف جنوده