25 شهيداً ضحايا مجازر الاحتلال المتواصل في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيداً و80 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة المنكوب ارتفع إلى 37372 شهيداً و85452 جريحاً.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع أن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي جداً ويزداد تدهوراً بسبب استهداف الاحتلال المتواصل للمستشفيات، كما أن المخزون الطبي آخذ بالنفاد ما يؤدي لاستشهاد عدد من المرضى جراء نقص الأدوية، لافتة إلى أن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع يكتظ بالمرضى والجرحى وسط معاناة هائلة في محيطه من مشكلة الصرف الصحي والنفايات المتراكمة.

وقد استشهد خلال الساعات الأخيرة فلسطيني إثر استهدافه من قبل طيران الاحتلال في سوق الصحابة بمدينة غزة، فيما استمر قصفه بالطيران وبالمدفعية على المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق المدينة، كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها صوب ساحل المدينة، وسط قصف مدفعي مكثف على المناطق الجنوبية في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وفي وسط القطاع، ارتفع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال فجر اليوم منازل في مخيمي النصيرات والبريج إلى 20 شهيداً بينهم أطفال وجرح آخرون، وذلك بعد انتشال عدد من الشهداء ونقل عدة إصابات للمستشفيات، فيما شن الاحتلال غارة جديدة على شمال مخيم البريج، وقصف بالمدفعية بلدتي المغراقة والزهراء ومحيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات.

أما في جنوب القطاع، فقد استشهد 8 فلسطينيين من عناصر تأمين البضائع والتجار في قصف شرق مدينة رفح، وتم انتشال جثمان مسن بعد تعرضه لرصاص قوات الاحتلال في الوجه بالمدينة، تزامناً مع نسف وتدمير عشرات المنازل غرب المدينة، وتواصل قصف المدفعية والطيران على أرجاء مختلفة منها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency