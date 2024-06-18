خبير روسي: الإجراءات الغربية القسرية ضد سورية تطيل وتعمق معاناة شعبها

موسكو-سانا

أدان مدير مركز المعلومات السياسية في روسيا الاتحادية أليكسي موخين الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب ضد سورية، مشيراً إلى أنها سبب إطالة الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوري.

وفي تصريح لمراسل سانا في موسكو قال موخين: “إن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة يفرض العقوبات المختلفة على الدول التي ترفض الامتثال لمشيئته ورغباته حتى باتت وسائل الإعلام المحلية والدولية غير قادرة على متابعتها”.

ولفت موخين إلى أن البلدان الغربية خرجت كلياً عن الشرعية الدولية، وعملت على فرض العقوبات المختلفة على روسيا وحلفائها منطلقة في ذلك من أهدافها الذاتية.

واعتبر موخين أن بلداناً مثل روسيا الاتحادية والصين الشعبية قادرة على الرد بفرض عقوبات مماثلة على بلدان الغرب الجماعي أيضاً بهدف ردع النهج الاستعماري الجديد الذي اعتادت حكومات الغرب عليه.

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