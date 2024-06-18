أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات عسكرية

موسكو-سانا

بدأ أسطول المحيط الهادئ الروسي بمشاركة قوات شمال شرق روسيا تدريبات عسكرية تستمر حتى الثامن والعشرين من حزيران الجاري.

وذكر المكتب الصحفي للأسطول في بيان اليوم نقلته وكالة تاس أن قوات الأسطول بدأت بالتحرك من قواعدها والانتشار بمناطق محددة كجزء من التدريبات الثنائية المخطط لها والتي ستعقد في الفترة من الـ 18 إلى الـ 28 من حزيران في مياه المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك.

وتشارك في التدريبات حوالي 40 سفينة، إضافة إلى سفن الدعم وحوالي 20 طائرة ومروحية من الطيران البحري بما في ذلك القاذفات بعيدة المدى.

وتتضمن التدريبات اتخاذ إجراءات مضادة للغواصات، وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن السفن في البحر، وشن ضربات صاروخية مشتركة ضد تجمعات السفن المعادية المفترضة وإجراء تدريب لصد هجمات الطائرات والقوارب المسيرة.

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