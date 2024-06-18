قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 11 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الصبيحة وسط مدينة أريحا، وبلدتي حبلة جنوب قلقيلية وديراستيا شمال غرب سلفيت، وقرية قصرة جنوب نابلس، وقرية حوسان غرب بيت لحم، وعدة بلدات وقرى في رام الله منها صفا وعجول وسنجل ودير إبزيغ، حيث داهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ثم اعتقلت 11 فلسطينياً بينهم أسرى محررون وسيدة.

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