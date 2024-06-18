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عروض مسرحية “لمة فرح” على خشبة مسرح الحمراء بدمشق

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معرض لمة فرح في صالة دار المسنيين بحماة

تصوير :إبراهيم عجاج

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