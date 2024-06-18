عروض مسرحية “لمة فرح” على خشبة مسرح الحمراء بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… افتتاح المنتدى الحزبي الدولي لبلدان مجموعة بريكس
2024-06-17
منتخب سورية لكرة المضرب يتأهل لتصفيات المجموعة العالمية لكأس ديفيز
2024-06-15
حجاج بيت الله الحرام يقفون في مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج
2024-06-15
رحالة تشيكي: سورية دولة جميلة ذات تاريخ مدهش
2024-06-15
محافظة رانكاغوا التشيلية تطلق اسم (الجمهورية العربية السورية) على إحدى ساحاتها
2024-06-14
توقيع بروتوكول تعاون بين سورية والتشيك في مجال تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب
2024-06-14
المقداد يبحث مع القائم بأعمال سفارة نيجيريا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
2024-06-13
محليات
طقس الغد.. الجو حار بشكل عام وشديد الحرارة في المناطق الشرقية
2024-06-17
إخماد حريق بمنطقة زراعية في الفاخورة بريف اللاذقية
2024-06-17
بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد إبراهيم يزور عدداً من قواتنا العاملة في أرياف حماة وإدلب ودير الزور والجرحى في مشفى حلب
2024-06-17
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو سديمي مغبر بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2024-06-17
افتتاح كنيسة مار جرجس في حلب بعد إعادة ترميمها
2024-06-16
طقس الغد: الحرارة مستمرة بالارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية
2024-06-16
الحرارة أعلى من معدلاتها ورطوبة مرتفعة على المناطق الغربية
2024-06-16
رياضة
رومانيا تفتتح مشوارها بكأس أمم أوروبا 2024 بالفوز على أوكرانيا
2024-06-17
هولندا تستهل مشوارها بكأس أمم أوروبا 2024 بالفوز على بولندا
2024-06-16
منتخب سورية لكرة المضرب يتأهل لتصفيات المجموعة العالمية لكأس ديفيز
2024-06-15
الميدالية الأولى لسورية في دورة ألعاب بريكس
2024-06-15
ألمانيا تستهل بطولة كأس الأمم الأوروبية بفوزها على اسكتلندا
2024-06-14
بمشاركة سورية… انطلاق دورة ألعاب دول بريكس الرياضية في روسيا الاتحادية
2024-06-12
تأهل أكاديمية الأبطال وعامودا للدور قبل النهائي لبطولة الواعدات بكرة القدم
2024-06-12
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
2024-06-17
44500 شجرة مشمش… صناعة قمر الدين تنتعش في قرية الحميرة بالقلمون
2024-06-16
وزير الاقتصاد الإيراني: الاستثمارات الأجنبية في إيران تجاوزت الـ 5.5 مليارات دولار
2024-06-16
حصاد 30 ألف هكتار من الشعير و29 ألف هكتار من القمح في درعا
2024-06-14
فولودين: التخلص من الدولرة في العالم أمر لا مفر منه
2024-06-14
ارتفاع أسعار الذهب
2024-06-14
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أعلى مستوى في 10 أشهر
2024-06-13
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10 شهداء ضحايا مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
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الرئيس الأسد يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء دول عربية وإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الرئيس الأسد يهنئ الجيش والقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الرئيس الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الروضة بدمشق
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2024-06-18
لمة فرح
2024-06-18
manhal
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بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد إبراهيم يزور عدداً من قواتنا العاملة في أرياف حماة وإدلب ودير الزور
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تصوير :إبراهيم عجاج
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