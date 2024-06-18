(أحب لغيري ما أحب لنفسي) عرض مسرحي في اللاذقية ضمن تظاهرة فرح الطفولة

اللاذقية-سانا

ضمن تظاهرة فرح الطفولة التي تقام بإشراف مديرية المسارح والموسيقى استضاف مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية العرض المسرحي أحب لغيري ما أحب لنفسي.

وتضمن العرض برنامجاً ترفيهياً تعليمياً منوعاً بمشاركة شخصيات كرتونية، وأغاني محببة للطفل قدمتها فرقة (الوسام)، إضافة إلى مشاركة مهرجين بألعاب الخفة والسيرك كما تضمن مجموعة أفلام قصيرة هادفة.

وأوضح وسام أبو حسين المخرج المسرحي ومؤسس فرقة الوسام في تصريح لمراسلة سانا أنه جرى العمل على إقامة برنامج ترفيهي منوع للطفل يتم من خلاله بث رسائل توجيهية تربوية هادفة ومن خلال الشخصيات الكرتونية التي تجذب انتباهه وبما يحقق فائدة أكبر بالتعلم واكتساب قيم أخلاقية اجتماعية بطريقة محببة وجميلة، ولفت إلى أهمية الحوار المباشر مع الطفل بعد عرض الأفلام القصيرة الهادفة ما يسهم في تعزيز ثقته بنفسه من خلال التعبير عن آرائه وترسيخ فكرة العمل.

ولفت المشارك بألعاب الخفة والسيرك أحمد بيريش إلى أنه ورث هذه المهنة عن أبيه وأجداده، وهي تحتاج إلى التدريب المستمر والرشاقة بأداء الحركات، معرباً عن سعادته بمشاركة ابنه مصطفى بيريش بأداء العروض وتعلمه ألعاب الخفة.

غفار ديب

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