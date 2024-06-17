14 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رفح وخان يونس

استشهد 14 فلسطينياً وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة رفح ما أدى لاستشهاد 9 منهم وإصابة آخرين فيما استشهد اثنان آخران جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب المدينة.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37347 شهيداً و85372 جريحاً.

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