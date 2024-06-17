الخارجية الروسية: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا فشل فشلاً ذريعاً

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا فشل فشلا ذريعا، مشيرة إلى أن الرهان الغربي على زيادة مشاركة دول الجنوب العالمي فيه لم ينجح.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “أن محاولات تقديم مؤتمر سويسرا على أنه حدث شبه عالمي النطاق فشلت فشلا ذريعا”، مشيرة إلى أن نصف المدعوين الـ 160 تقريباً رفضوا المشاركة في هذه “السياحة السياسية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الرهان على تعظيم مشاركة دول الجنوب في المؤتمر لم ينجح رغم الابتزاز والتهديدات الصريحة والمخططات الاحتيالية، حيث لم تستسلم تلك الدول للضغوط القاسية وتجاهلت المناشدات المستمرة بالذهاب إلى جبال الألب.

ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن نظام كييف ودول الغرب لم يعتزموا منذ البداية البحث عن سبل لحل الأزمة الأوكرانية سلمياً وإنما يبحثون عن المزيد من المواجهة والتصعيد وتوسيع نطاق الأعمال القتالية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مؤخرا أن عدم دعوة روسيا إلى المؤتمر تعني أنه ليس هناك مفاوضات وإنما نية مبيتة من مجموعة من الدول لفرض إملاءاتها ونهجها، موضحاً أنه من دون مشاركة روسيا وإجراء حوار ومفاوضات نزيهة، لا يمكن أن يدور الحديث عن تسوية الأزمة الأوكرانية وحل أزمة الأمنين الأوروبي والعالمي.

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