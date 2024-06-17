نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 640 طفلاً بالضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 640 طفلاً من الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وقال النادي في بيان: “منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، سُجلت ما لا يقل عن 640 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال”، مشيراً إلى تعرض الأطفال في معتقلات الاحتلال لكل الإجراءات الانتقامية ومنها: عمليات التنكيل والتعذيب والجرائم الطبيّة.

ولفت النادي إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أمس (أول أيام عيد الأضحى المبارك) طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات من بلدة المغير شرقي رام الله بعد التنكيل به وتعرضه للضرب المبرح.

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