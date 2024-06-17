المقاومة الفلسطينية: إحراق الاحتلال لمباني ومنشآت معبر رفح سلوك همجي نازي

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على إحراق المباني والمنشآت داخل معبر رفح عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إن هذا السلوك النازي، والذي يُعد جريمة حرب واضحة الأركان، يستدعي إدانة دولية واسعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على تدميرهم منشأة مدنية، دون مبرر سوى التعطش للتدمير وزيادة معاناة الفلسطينيين”.

وأضافت المقاومة: “إن الاحتلال الصهيوني المجرم يتحمل تبعات هذه الجريمة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج”.

وطالبت المقاومة بتحرك دولي فاعل لفتح المعبر وتسهيل خروج المرضى وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة للقطاع الذي يتعرض لحرب تجويع صهيونية بشكل متعمد.

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