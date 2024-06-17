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مصرع أربعة أشخاص جراء هطول أمطار غزيرة شرق الصين

2024-06-17

بكين-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، جراء هطول الأمطار الغزيرة منذ عدة أيام في مقاطعة فوجيان شرق الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها اليوم: أدت تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المقاطعة وتسببها بانهيارات أرضية إلى مصرع أربعة اشخاص، فيما اعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين.

وأضافت السلطات المحلية: إن هطول الأمطار الذي بدأ أمس ولفترات طويلة أثر على إجمالي 47800 شخص في محافظة ووبينغ التابعة لمدينة لونغيان، كما تعرضت عدة بلدات في محافظة شانغهانغ لأضرار في الطرق وانقطاع جزئي للاتصالات والكهرباء.

وقام المركز المحلي للسيطرة على الفيضانات في ووبينغ بتفعيل الاستجابة للطوارئ من المستوى الأول للأمطار الغزيرة.

وأجلت السلطات الصينية أكثر من 30 ألف شخص في مقاطعة فوجيان التي تضربها أمطار غزيرة منذ أيام.

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