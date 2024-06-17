مصرع عشرة مهاجرين وفقدان العشرات إثر غرق قاربين قبالة سواحل إيطاليا

روما-سانا

لقي عشرة أشخاص مصرعهم، وفقد العشرات إثر غرق قاربين يقلان مهاجرين في البحر المتوسط قبالة سواحل إيطاليا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن منظمة الإغاثة للإنقاذ في البحر” زمروى” قولها في منشور على منصة إكس: “إن رجال الإنقاذ الذين جاؤوا لمساعدة مهاجرين كانوا على متن قارب خشبي قبالة لامبيدوزا عثروا على 10 جثث تحت سطح الماء، في حين تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 60 شخصاً بعد غرق سفينة أخرى قبالة كالابريا”.

وكان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، وفقد 30 آخرون أواخر العام الماضي إثر غرق قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency