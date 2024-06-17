الكرملين: بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية

موسكو-سانا

أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية يوم غد.

وجاء في بيان للكرملين اليوم: “بدعوة من الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون سيقوم الرئيس بوتين بزيارة دولة رسمية إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في الـ 18والـ 19 من الشهر الجاري”.

وكانت المرة الوحيدة التي زار فيها بوتين العاصمة بيونغ يانغ في تموز عام 2000 بعد شهرين من تنصيبه الرئاسي، حيث ناقش القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي مع رئيس كوريا الديمقراطية السابق كيم جونغ إيل.

وسبق للرئيس كيم جونغ أن قام بزيارة رسمية لروسيا بدعوة من نظيره بوتين في أيلول 2023.

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