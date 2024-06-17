بتوجيه من الرئيس الأسد… العماد إبراهيم يزور عدداً من قواتنا العاملة في أرياف حماة وإدلب ودير الزور والجرحى في مشفى حلب

دمشق-سانا

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك قام العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة تفقدية إلى قواتنا العاملة في أرياف حماة وإدلب ودير الزور نقل خلالها تهاني السيد الرئيس وتمنياته لهم ولذويهم بدوام الصحة والعافية.

والتقى العماد إبراهيم القادة الميدانيين وزودهم بتوجيهاته لبذل المزيد من الجهود للتصدي لأي اعتداء والتركيز على أولوية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه مشدداً على أن خيارنا هو المقاومة لإفشال المشاريع الاستعمارية فسورية التي صمدت في وجه جميع أشكال العدوان والإرهاب والحصار منذ عقود وحتى يومنا هذا قادرة على مواصلة الصمود وتحقيق الانتصار بشعبها الأبي وجيشها الباسل وقيادته الحكيمة.

وزار العماد إبراهيم المقاتلين في خطوط المواجهة واطلع على التحصينات والإجراءات المتبعة من قبل قواتنا المسلحة الباسلة المتمركزة على الحد الأمامي في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة بهدف ردعها ومنعها من شن أي اعتداء على نقاطنا العسكرية أو المناطق والقرى والبلدات الآمنة وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجالنا البواسل واليقظة الدائمة التي تنبع بالدرجة الأولى من ثقة شعبنا الأبي بهم وتفانيهم الكبير والمستوى العالي من الإحساس بالمسؤولية الوطنية الذي جعل من جيشنا قوة عصية على الانهيار لافتاً إلى أن رجال جيشنا الباسل أغنوا تاريخنا بمحطات البطولة وعمّدوا صفحاته بدمائهم الطاهرة مشدداً على أن الجيش العربي السوري سيبقى بقيادة السيد الرئيس الفريق بشار الأسد درع الوطن وقلعته الصامدة القادرة على حماية أمنه وسيادته وكرامته.

كما زار العماد إبراهيم نقاطنا العسكرية في البادية السورية وأشرف على سير الأعمال القتالية المنفذة واطلع على جاهزية القوات والتقى المقاتلين والقادة الميدانيين واستمع منهم إلى شرح مفصل عن ظروف سير الأعمال مثنياً على بطولاتهم وتضحياتهم والمهام التي ينفذونها ليلا ًونهاراً في تطويق شراذم الإرهاب في البادية السورية والقضاء عليه.

بدورهم أكد المقاتلون على جهوزيتهم العالية واستعدادهم لبذل أغلى ما يملكون لتنفيذ جميع المهام المسندة إليهم بكل نجاح.

كما قام العماد إبراهيم في نهاية جولته بزيارة جرحى العمليات الحربية في مشفى حلب العسكري حيث نقل إليهم تهنئة السيد الرئيس بشار الأسد بالعيد واطمأن على أوضاعهم الصحية وظروف إصاباتهم، واطلع من الكادر الطبي على أوضاعهم ومراحل العلاج كما اجتمع بالكوادر الطبية في المشفى ووجه لهم الشكر على جهودهم المبذولة مؤكداً على المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم ومثنياً على كفاءة الأطباء والممرضين.

بدورهم أكد الأطباء استعدادهم الدائم لبذل أقصى الجهود في تأدية واجبهم الوطني المقدس.