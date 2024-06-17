منظمة (آيكان): الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية بلغ مستوى قياسياً العام الماضي

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان) أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع بنسبة 13 بالمئة العام الماضي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 91.4 مليار دولار.

ونقلت وكالة تاس عن المنظمة قولها في تقرير أصدرته اليوم: “إن تسع قوى نووية استثمرت خلال العام الماضي 10.8 مليارات دولار في الحفاظ على ترسانتها وتحديثها أي بنسبة 13.4 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبلغ الإنفاق الإجمالي على الأسلحة النووية 91.4 مليار دولار”.

وأشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستثمر في تطوير الأسلحة النووية حيث خصصت 51.5 مليار دولار العام الماضي مقارنة بـ 43.7 مليار دولار في عام 2022.

ووفقاً للمنظمة ارتفع الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 34 بالمئة أي بقيمة 23.2 مليار دولار وخلال هذه الفترة زاد الإنفاق الأمريكي بنسبة 45 بالمئة وإنفاق بريطانيا بنسبة 43 بالمئة وقد يتجاوز الإنفاق العالمي على الترسانة النووية 100 مليار دولار في العام الحالي.

وأشارت تاس إلى أن آيكان هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2007 في ملبورن بأستراليا وتضم أكثر من 450 منظمة في 101 دولة ويقع مقرها في جنيف وفي عام 2017 مُنحت جائزة نوبل للسلام للفتها الانتباه إلى العواقب الكارثية على الإنسانية لأي استخدام للأسلحة النووية ولجهودها الكبيرة من أجل التوصل لمعاهدة تحظر مثل هذه الأسلحة.

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