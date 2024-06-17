الدفاع الروسية تتسلم دفعة من قاذفات (سو-34) وتطور مسيرة هجومية فريدة من نوعها

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روستيخ الحكومية الروسية أن الشركة الموحدة للصناعات الجوية التابعة لها سلمت وزارة الدفاع الروسية دفعة دورية جديدة من قاذفات (سو- 34).

ونقلت وكالة تاس عن روستيخ المختصة بتعزيز تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية ذات التقنية العالية قولها إن “الشركة الموحدة للصناعات الجوية وفي إطار تنفيذ طلبية الدولة الدفاعية قامت بتسليم وزارة الدفاع دفعة دورية من الطائرات القاذفة من طراز سو-34 وبعد اختبار هذه المعدات تم تسليمها للقوات الجوية”.

وأشار النائب الأول لمدير روستيخ فلاديمير أرتياكوف إلى وجود طلب كبير على هذه الطائرات الحربية الحديثة خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة حيث تتمتع هذه القاذفات بإمكانيات كبيرة تسمح للطيارين بتنفيذ المهام بشكل فعال في أي مسرح للعمليات العسكرية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الموجهة وغير الموجهة الموجودة على متنها.

يشار إلى أن (سو-34) هي قاذفة ذات مقعدين تعمل في الخطوط الأمامية ومناسبة لجميع الأحوال الجوية وهي مصممة لقصف الأهداف الأرضية بالقنابل والصواريخ، وتدمير الأهداف الجوية المعادية.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الدفاع عن تطوير مسيرة هجومية من طراز (بيرون) قادرة على ضرب أهداف للعدو ونقل حمولات ثقيلة إلى الخطوط الأمامية يصل وزنها إلى 200 كغ بسرعة وأداء وظيفة طائرة الاستطلاع وإجراء عمليات البحث والإنقاذ بما في ذلك إجلاء الجرحى وكذلك نشر مجموعات الإنزال خلف خطوط العدو.

وقد تم اختبار القدرات القتالية للمسيرة (بيرون) في ساحة التدريب وتزويدها بنظام صاروخي موجه مضاد للدبابات مثبت عليها ويتم إطلاق صواريخه من الأرض وفي الجو، وفي هذه الحالة لا يتم ضبط الصاروخ عند التثبيت ولكن باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

وتجري المزيد من الاختبارات على بيرون لتركيب مدفع رشاش ومدفع لإطلاق صواريخ غير موجهة.

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