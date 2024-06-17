الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ ونيران الرشاشات عدة مناطق وبلدات لبنانية

بيروت-سانا

واصلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على عدد من المناطق والبلدات اللبنانية واستهدفتها بالصواريخ ونيران الرشاشات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته باتجاه بلدة الضهيرة الحدودية تجاه الاهالي الذين كانوا يزورون منذ الصباح بلداتهم ويتفقدون ممتلكاتهم وأضرحة أقاربهم هناك.

كما تعرض سهل مرجعيون ومنطقة هورا جهة كفركلا صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي.

وقصف الاحتلال كذلك أطراف بلدتي كفرحمام وراشيا الفخار -قضاء حاصبيا، كما شن غارة معادية بصاروخين باتجاه الأحياء الجنوبية لبلدة ميس الجبل.

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