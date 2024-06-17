كنعاني: مدعو حقوق الإنسان فوضوا الاحتلال الإسرائيلي بقتل أطفال غزة الأبرياء

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن مدعي حقوق الإنسان هم من يدعمون الكيان الصهيوني ويبررون له جرائمه ضد الأطفال في غزة.

ونقلت وكالة إرنا عن كنعاني قوله في تدوينة على منصات التواصل: “إن المتحدث باسم صندوق حماية الطفل الأممي (اليونيسيف) صرح بأن الحرب في غزة هي حرب على الأطفال” كما لفت إلى أن الحرب على غزة سجّلت أكبر عدد من القتلى بين زملائه، مقارنة بسائر المواجهات على مدى تاريخ هذه المنظمة الدولية.

وأكمل كنعاني قائلاً: “هنا يطرح هذا السؤال، إنه بالرغم من تلك الحقائق المؤلمة والمروعة، من هم الذين يدعمون الكيان الإسرائيلي وقادته المجرمين وقاتلي الأطفال ليستمروا في مجازرهم اليومية بحق الطفل والإنسان أمام أعين العالم والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان .. إنهم أدعياء حقوق الانسان المخادعون”.

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