“لحن الحياة” عرض مسرحي راقص في اللاذقية خلال تظاهرة (فرح الطفولة)

اللاذقية-سانا

احتضن مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية اليوم العرض المسرحي الراقص “لحن الحياة”، وذلك ضمن تظاهرة (فرح الطفولة) المقامة في العديد من المحافظات، تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك وبإشراف وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة هارموني للمسرح الراقص عروضاً راقصة متنوعة منها مكس الطفولة، وتتضمن مجموعة أغاني أطفال ولوحات جمباز وصولو جمباز وبانوراما للعديد من الثقافات العالمية ومن بلاد الشام إضافة إلى فقرة بعنوان: “راوي دمشق” ورقصات فلكلورية وغيرها، حيث قدمت هذه العروض وجبة ترفيهية محببة للأطفال رسمت البهجة والفرح على محياهم.

وأوضح مدير فرقة هارموني للمسرح الراقص بسام جديد في تصريح لمراسلة سانا أن الفرقة تضم أطفالاً صغاراً وشباباً يافعين اجتمعوا على تقديم عروض راقصة ولوحات فنية أنيقة هادفة لإيصال رسالة بأن الطفولة تستحق الرعاية والاهتمام وتقديم الأفضل والمميز لها وتوجيهها بشكل محبب ومستمر من خلال الفن.

فيما بيّن مصمم الرقصات بفرقة هارموني فارس جاموس أن الهدف من العرض تصدير رسالة محبة وفرح للأطفال وانبعاث للأمل في نفوسهم، لافتاً إلى أن جوهر العرض رقصة لحن الحياة التي تعزز القيم النبيلة لدى الأطفال.

بدوره لفت الممثل المسرحي باسل عبد الرحيم الذي جسد شخصية الراوي إلى أهمية دمشق وعراقتها وجمالها والمعاناة التي شهدتها طيلة سنوات الحرب لافتاً إلى انبلاج الفجر الجديد بهمة أبنائها وفتيانها.

وعبّر الراقص بفرقة هارموني بشار حسن عن سعادته بالمشاركة برقصة تجسد الصراع بين الخير والشر، وذلك كرسالة توجيهية للطفل تبين أن الخير هو المنتصر في النهاية، فيما نوهت الراقصتان جودي علي ونوال أبو باله بأن سعادتهما لا توصف بتقديم عروض على أنغام أغان للأطفال علقت بالذاكرة وساهمت بنشر الفرح وإدخال البهجة إلى نفوس الأطفال.

يشار إلى أن العروض مستمرة طيلة أيام العيد.

غفار ديب

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