موسكو تطالب الهيئات الدولية بإدانة مقتل مصور صحفي روسي بهجوم أوكراني

موسكو-سانا

طالبت وزارة الخارجية الروسية الهيئات الدولية المختصة بإدانة مقتل المصور الصحفي الروسي نيكيتا تسيتساغي في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء غارة لطائرة مسيرة أوكرانية في وقت سابق.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن مقتل الصحفي جريمة خطيرة ارتكبها النظام الأوكراني النازي الذي يتحمل المسؤولية عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، معربة عن القناعة بأن المسؤولين عن هذه الجرائم سينالون العقاب المستحق.

وطالب البيان الهيئات والأجهزة الدولية المختصة، وقبل كل شيء المدير العام لمنظمة اليونسكو، الذي تشمل مسؤولياته المباشرة التعامل مع حالات الاعتداء على الصحفيين وقتلهم، بأن تدين فوراً وبحزم هذه الجريمة التي ارتكبت بدم بارد.

يذكر أن نيكيتا تسيتساغي الذي كان مصوراً لموقع نيوز ريو الإعلامي قتل اليوم بالقرب من مدينة أوغليدار أثناء قيامه بمهمة عمل صحفية.

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