SCS-NET

موسكو تطالب الهيئات الدولية بإدانة مقتل مصور صحفي روسي بهجوم أوكراني

2024-06-16

موسكو-سانا

طالبت وزارة الخارجية الروسية الهيئات الدولية المختصة بإدانة مقتل المصور الصحفي الروسي نيكيتا تسيتساغي في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء غارة لطائرة مسيرة أوكرانية في وقت سابق.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن مقتل الصحفي جريمة خطيرة ارتكبها النظام الأوكراني النازي الذي يتحمل المسؤولية عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، معربة عن القناعة بأن المسؤولين عن هذه الجرائم سينالون العقاب المستحق.

وطالب البيان الهيئات والأجهزة الدولية المختصة، وقبل كل شيء المدير العام لمنظمة اليونسكو، الذي تشمل مسؤولياته المباشرة التعامل مع حالات الاعتداء على الصحفيين وقتلهم، بأن تدين فوراً وبحزم هذه الجريمة التي ارتكبت بدم بارد.

يذكر أن نيكيتا تسيتساغي الذي كان مصوراً لموقع نيوز ريو الإعلامي قتل اليوم بالقرب من مدينة أوغليدار أثناء قيامه بمهمة عمل صحفية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

زاخاروفا: الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وكييف مجرد أوراق لا قيمة قانونية لها

موسكو-سانا وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved