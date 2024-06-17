الخارجية الإيرانية: البيان الألماني- الفرنسي- البريطاني عبثي ويحتوي ادعاءات مناقضة للواقع

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم البيان المشترك للدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي ووصفته بأنه عبثي ولا قيمة له ويحتوي على ادعاءات مناقضة للواقع.

وجدّدت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم تأكيدها أنّ البرنامج النووي الإيراني سلميّ ولا مكان للسلاح النووي في العقيدة العسكرية الإيرانية.

وأعربت الوزارة عن الأسف لأن الدول الأوروبية تبنت توجهات سياسية غير بناءة تجاه البرنامج النووي الإيراني محمّلة تلك الدول المسؤولية إزاء ما وصل إليه الاتفاق النووي.

وأكّدت الخارجية التزام إيران بمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار القوانين الدولية، وبمواصلة مشروعها النووي وفق معايير معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى في 5 حزيران الحالي قراراً قدمته لندن وباريس وبرلين ضد إيران يزعم تكثيف برنامجها النووي وعدم تعاونها.

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