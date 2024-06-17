انطلاق عروض مسرحية “لمة فرح” على خشبة مسرح الحمراء بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة عيد الأضحى المبارك انطلقت اليوم مسرحية “لمة فرح” على خشبة مسرح الحمراء في دمشق، ضمن تظاهرة “فرح الطفولة” التي تنظمها مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة.

وتضمنت المسرحية 10 لوحات راقصة تنوعت أغانيها ما بين أغاني الأطفال ومنها ما هو خاص لفرقة المهرة، إضافة إلى الأغاني التراثية من مختلف المناطق السورية، قدمها ما يزيد على 20 طفلاً وطفلة من فرقة المهرة للفنون.

وتميزت إحدى اللوحات الراقصة بطابعها التفاعلي، حيث تمت دعوة الأطفال من الجمهور ليشاركوا فيها ما أضفى على الأجواء مزيداً من البهجة إضافة لعرض رقصات المولوية، ولوحات التنورة المضاءة.

وقال مشرف ومصمم الرقصات ماهر حمّامي في تصريح لمراسلة سانا: قدمنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك لوحات راقصة تختلف بموضوعاتها وأغانيها لتجمع ما بين المتعة والفائدة للأطفال.

وتم تدريب أطفال فرقة المهرة على يد المدرب عبد المحسن محمود، وبمساعدة المدرب باسم شحادة.

يذكر أن العرض مستمر لثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

مريم حجير

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