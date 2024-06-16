العدو الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من ضباطه وجنوده بنيران المقاومة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن العدو الإسرائيلي مقتل 4 من ضباطه وجنوده وإصابة 5 آخرين بنيران المقاومة الفلسطينية في جنوب وشمال قطاع غزة اليوم.

وكان العدو أعلن أمس مقتل 11 من ضباطه وجنوده بنيران المقاومة الفلسطينية في مدينتي رفح وغزة، بينهم 8 قتلى جراء تفجير المقاومة ناقلة جند صهيونية.

وارتفع بذلك عدد قتلى الاحتلال المعلن عنه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 662 ضابطاً وجندياً، بينهم 310 منذ بدء التوغل البري في القطاع.

ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة والتي تشير العديد من المصادر إلى أنها أعلى من ذلك بكثير.

بدورها أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها أوقعت أفراد قوة للعدو بين قتيل ومصاب بكمين محكم استهدف آليتهم العسكرية بقذيفة صاروخية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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