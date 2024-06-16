القفازان السحريان.. عرض مسرحي في درعا ضمن تظاهرة فرح الطفولة

درعا-سانا

قدمت فرقة حاتم علي للفنون المسرحية العمل المسرحي الكوميدي”القفازان السحريان” عن مسرحية “اللمسة الذهبية” من تأليف نور الدين الهاشمي وإخراج فراس المقبل ومخرج مساعد يوسف أبو حمد وذلك ضمن تظاهرة فرح الطفولة التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا.

العمل الذي استضافته خشبة اتحاد العمال في درعا اليوم يهدف إلى تعزيز قيم مثل المساعدة وتجنب التكبر، وحب الغير واحترام الظروف المالية للأهل، بالإضافة إلى تشجيع الحب للعمل والتعلم.

وقدم الممثلون خلال العمل أدواراً متنوعة تعبّر عن مختلف الشخصيات، حيث أدى محمد حسن المومني دور السيدة زليخة التي تحترم الكبير وتعطف على الصغير وتحب جيرانها بينما قام ياسر أكراد بدور عصام الذي تغلب على غيرته ويدعم شقيقته حنان.

كما جسدت صبا السويداني دور حنان الفتاة المتفوقة التي تتعلم كيف تحترم عائلتها، في حين قدّمت نهاوند سمرا دور الأم العطوفة التي تهتم بأسرتها بشكل كبير.

وذكر مؤلف العمل نور الدين الهاشمي أن العمل المسرحي لم يكن مجرد تسلية، بل حمل رسائل تعليمية وتوجيهية بأسلوب مرح وهادف، ما حظي بتجاوب إيجابي من الأهالي والأطفال.

بدوره أشار مخرج العمل فراس المقبل إلى أهمية رفع مستوى المسرح والفنون الدرامية في المنطقة وجذب الجمهور بقصص تحمل قيماً إنسانية عميقة مثل التعاون والتواضع واحترام الآخرين، بالإضافة لتقديم لحظات ترفيهية ممتعة للأطفال، متمنياً أن يستمتع الجمهور بالعرض وأن تلقى الرسائل التي يحاولون إيصالها استحسانهم وتأثيرهم الإيجابي.

ليلى حسين

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