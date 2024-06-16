استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 8 فلسطينيين بينهم رضيعة وأصيب العشرات في اليوم 254 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلين في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 6 بينهم رضيعة وإصابة آخرين، كما استشهد فلسطينيان اثنان بقصف طيران الاحتلال ومدفعيته حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومنطقة المواصي شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

إلى ذلك واصل الاحتلال الإسرائيلي نسف مبان سكنية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة عبر قصفها بالطيران والمدفعية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 41 شهيداً و102 جريح ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 37337 شهيداً و85299 جريحاً.

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