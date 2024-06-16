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41 شهيداً ضحايا مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

2024-06-16

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 41 شهيداً و102 جريح.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 37337 شهيداً و85299 جريحاً، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منازل في مدينتي غزة وسط القطاع ورفح جنوبه، كما انتشلت الطواقم الطبية جثامين عدد من الشهداء من مناطق متفرقة في قطاع غزة.

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