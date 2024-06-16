طهران: 30 شخصاً من المتورطين في العمليات الإرهابية في سيستان وبلوشستان من الأجانب

طهران-سانا

أعلن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور أن 30 عنصراً إرهابياً يحملون جنسيات أجنبية تورطوا في سلسلة الأعمال الإرهابية التي تم تنفيذها في محافظة سيستان وبلوشستان في الأشهر الماضية.

وأوضح باكبور قائلاً: “يتم في بعض الدول الأجنبية إنشاء مصانع لتدريب الإرهابيين ومرتكبي الجرائم وتوجيههم وتنظيمهم لتأجيرهم واستغلالهم لاحقاً في تنفيذ أنشطة الإرهابية.. وبالطبع تم تحديد هوية بعض هؤلاء في بعض الدول المجاورة”.

وأضاف: “من اللافت للانتباه أنه وفي سلسلة الأعمال الإرهابية التي تم تنفيذها في محافظة سيستان وبلوشستان خلال الأشهر الماضية تم توظيف وتدريب 30 عنصراً إرهابياً أجنبياً بأفكار وتعاليم تنظيم داعش الإرهابي”.

وأشار باكبور إلى الدور المهم والفعال للقوات البرية في أنحاء البلاد لصون أمن الشعب الإيراني، حيث تم تحديد وتعطيل بعض المخططات الإرهابية للعدو وإنقاذ الكثير من الأرواح.

وكانت مؤسسة استخبارات قوات الشرطة الإيرانية أعلنت الخميس الماضي القبض على عميل لجهاز الموساد الإسرائيلي بمدينة قم جنوب العاصمة طهران.

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