موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تحرير بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الوزارة قولها في بيان: إن “وحدات من مجموعة قوات “الشرق” حررت بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه وسيطرت على مواقع إستراتيجية بعد استهدافها أفراد وعتاد الجيش الأوكراني في مناطق نوفوسيلكوفكا مقاطعة زابوروجيه وأوروزاينوي وفلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في هذا الجزء من الجبهة وصلت إلى 135 عسكرياً.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع فإن “وحدات من مجموعة “الشمال” عززت مواقعها على طول خط المواجهة في مناطق فولشانسك وسينيلنيكوفو وفولشانسكي خوتورا في مقاطعة خاركوف باستهداف القوات الأوكرانية والمعدات التابعة لها في هذه المناطق”.

كما قامت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” حسب البيان “بالسيطرة على مواقع إستراتيجية بعد استهداف القوات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، وبتروبافلوفكا، وبوغسلافكا في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية”.

ودمرت القوات الروسية خلال تقدمها في العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها في الـ 24 من شباط من عام 2022 لحماية سكان دونباس من اضطهاد نظام كييف الكثير من الأسلحة والمعدات التي ضختها دول الغرب، ولا سيما حلف “الناتو” للجيش الأوكراني في ظل الدعم العسكري والمالي المتواصل لسلطات كييف.

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