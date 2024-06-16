سيارتو: مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لن يحقق أي نتيجة إن لم تكن روسيا طرفاً فيه

بودابست-سانا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو اليوم أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا لن يحقق السلامنظراً لأن روسيا غير ممثلة فيه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سيارتو الذي يمثل بلاده في المؤتمر قوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي: ” لنكن صادقين.. لا يمكن لمؤتمر السلام هذا أن يحقق هدفه إلا إذا كان كلا الطرفين المعنيين موجودين على الطاولة نفسها، وهو ما لم يحدث”، مقدراً مع ذلك “جهود سويسرا لتحقيق السلام”.

ودعا السياسي الهنغاري إلى “مفاوضات حقيقية وجوهرية وهادفة لتحقيق السلام”، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من دول الغرب تصب بدلاً من ذلك في مصلحة ضمان إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مؤخراً أن عدم دعوة روسيا إلى المؤتمر تعني أنه ليس هناك مفاوضات وإنما نية مبيتة من مجموعة من الدول لفرض إملاءاتها ونهجها، وقال: “من دون مشاركة روسيا ومن دون حوار ومباحثات ومفاوضات نزيهة، لا يمكن أن يدور الحديث عن تسوية الأزمة الأوكرانية وحل أزمة الأمنين الأوروبي والعالمي بصورة عامة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency