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تسعة جرحى على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية ميشيغان الأمريكية

2024-06-16

واشنطن-سانا

أصيب تسعة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار داخل حديقة للألعاب المائية بولاية ميشيغان الأمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد الشرطة المحلية ميشال بوشار قوله للصحفيين: “إن مسلحاً اقترب مساء أمس من منصة الألعاب في الحديقة الواقعة بمنطقة “روتشستر هيلز” إحدى ضواحي مدينة ديترويت، وفتح النار بشكل عشوائي قبل أن يهرب من المكان”، مضيفاً: إن تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفل يبلغ ثماني سنوات أصيبوا في الهجوم.

وتابع بوشار: “لدينا شخص نعتقد أنه المهاجم وهو محاصر في الجوار”، وانتشرت فرق تدخل من الشرطة وعربات مدرعة في المكان.

وغالباً ما تحصل حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة التي تسجل واحدة من أعلى نسب الوفيات نتيجة انتشار الأسلحة الفردية بأعداد تفوق التعداد السكاني في ظل سهولة اقتنائها.

ويملك ثلث البالغين الأمريكيين سلاحاً نارياً واحداً على الأقل، فيما يعيش نحو نصف البالغين في منزل يحتوي على سلاح ناري.

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