عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة

القدس المحتلة-سانا

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، ومحاولات التضييق على وصولهم إلى المسجد المبارك والاعتداء عليهم.

ونقلت وكالة وفا عن دائرة الأوقاف في مدينة القدس المحتلة قولها: إن أكثر من 40 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة العيد واعتدت عليهم بالضرب.

ولبى الفلسطينيون نداء دعوات النفير والرباط في المسجد إفشالاً لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية ضد المسجد المبارك ومدينة القدس المحتلة.

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