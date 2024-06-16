القوات العراقية تقضي على إرهابي من تنظيم “داعش” شمال بغداد

بغداد-سانا

أعلنت مصادر أمنية عراقية عن القضاء على إرهابي من تنظيم “داعش” وإصابة آخر شمال العاصمة بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصادر قولها: “إن قوة أمنية نصبت مساء أمس كميناً ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد، وتمكنت من القضاء على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي وإصابة آخر”، مشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة تحسباً لوجود إرهابيين آخرين.

إلى ذلك، أعلن مدير شرطة قضاء طوزخرماتو حسين علي عن إصابة شخصين في انفجار عبوة ناسفة داخل حاوية نفايات في القضاء الواقع شرقي محافظة صلاح الدين.

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