سائحون أجانب يزورون مدينة بصرى الشام الأثرية في درعا

درعا-سانا

زارت مجموعات سياحية أجنبية خلال اليومين الماضيين مدينة بصرى الشام الأثرية وأطلعت على معالمها التاريخية.

الدليلة السياحية آثار السالم تحدثت لمراسل سانا عن الأجواء الرائعة التي سادت زيارة السواح الذين انسجموا وتفاعلوا مع الأهازيج التي أداها الأطفال السوريون وخاصة الجوفية الحورانية.

السائحة الفرنسية نوال فادلي عبرت عن سعادتها بزيارة مدينة بصرى مؤكدة أن الساعات التي أمضتها بين أروقة المدينة القديمة وآثارها منحتها شحنة سعادة.

إيمان جاد غرانج طالبة فرنسية دعت إلى ضرورة زيارة مدينة بصرى والاطلاع على معالمها منوهة بحسن الاستقبال والضيافة.

السائح كيم لو يونغ من الصين نوه بجمالية الزخارف والفن المعماري الذي شيدت به الأبنية.

الأمريكيان دانيال وليم ريلي مدرب رياضي والمهندس أنو شادا ويد جان عبروا عن سعادتهما بزيارة بصرى على الرغم من الطقس الحار الذي يسود المنطقة وأكدا على ضرورة العمل مع المنظمات الدولية الإنسانية لإقامة المهرجانات والمعارض التي تعبر عن تاريخ المنطقة.

رضوان الراضي

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