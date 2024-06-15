مجلة عالمية توثق علاج حالة نادرة لطفلة في مشفى دمشق

دمشق-سانا

استعادت طفلة عافيتها بعد معاناة من مرض رافقها منذ ولادتها قبل 14 عاماً، حيث نجحت شعبة الجراحة الصدرية في الهيئة العامة لمشفى دمشق بعلاجها من تشوه خلقي في الرئتين ولأنها من الحالات النادرة وثقتها ونشرتها المجلة المحكمة عالمياً إنترناشيونال جورنال أوف سورجري كيس ريبورتس.

وفي التفاصيل، بين مدير المشفى الدكتور أحمد عباس في تصريح لمراسلة سانا أن الطفلة راجعت المشفى بأعراض إنتان تنفسي سفلي متكرر منذ الولادة مع قبول مشفوي مرتين، حيث تم قبولها في شعبة الجراحة الصدرية وإجراء كل الفحوصات والاستقصاءات الشعاعية اللازمة.

وبين الدكتور عباس أن الحالة شخصت نفاخ فصي خلقي، وهو تشوه رئوي نادر يتم اكتشافه في فترة حديثي الولادة عادة، وتم الإبلاغ عن بعض الحالات النادرة عند البالغين، لافتاً إلى أن المعيار الذهبي للتشخيص هو تصوير الطبقي المحوري.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الفريق الطبي اتخذ قرار الجراحة باستئصال الفص العلوي الأيسر المصاب، لافتاً إلى أنه بعد إجراء الاستئصال ظهرت علامات تماثل الطفلة للشفاء تدريجياً مع المتابعة السريرية الشعاعية وغادرت الطفلة المشفى بعد أسبوع بحالة عامة جيدة.

راما رشيدي

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