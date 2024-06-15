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استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس

2024-06-15

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني، وأصيب اثنان آخران مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني 16 عاماً، جراء إصابته برصاص الاحتلال بالصدر في قرية بيت فوريك، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين.

بدورها أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتدت على سائق سيارة إسعاف وحطمت زجاج السيارة أثناء محاولته الوصول إلى المصابين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 547 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم 134 طفلاً، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.

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