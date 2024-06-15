العدو الإسرائيلي يقر بمقتل 8 من جنوده في عملية للمقاومة الفلسطينية في رفح

القدس المحتلة-سانا

اعترف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده جراء عملية للمقاومة الفلسطينية استهدفت ناقلة مدرعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

بدورها قالت المقاومة الفلسطينية في بيان: “نفذ مقاتلونا كميناً مركباً ضد آليات العدو المتوغلة في تل السلطان غرب مدينة رفح، حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية بقذيفة “الياسين 105″، ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105″ ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها”.

وأسقطت المقاومة طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي من نوع كواد كابتر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وسيطرت عليها.

وفي شمال القطاع أوقعت المقاومة الفلسطينية قوة مدرعة للعدو الصهيوني في حقل ألغام معد مسبقاً جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى لمقتل وإصابة أفرادها، كما استهدفت مقر قيادة للعدو في محور نتساريم جنوب غزة وموقعي صوفا وكيسوفيم العسكريين على أطراف قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون رداً على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

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